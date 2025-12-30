Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Korku filmi gibi! Binlerce karga her akşam aynı saatte geliyor

Erzincan kent merkezinde yaşayanlar son günlerde korku filminin içinde yaşar gibi olduğunu söylüyor. Akşam saatlerinde binlerce karga caddelere akın ederken vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Korku filmi gibi! Binlerce karga her akşam aynı saatte geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 16:34

Erzincan kent merkezinde özellikle Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarını mesken edinen kargalar her gün saat 16.00 ile 20.00 arasında geliyor. Çıkardıkları gürültüyle çevreye rahatsızlık veren kuşlar, yoldan geçen vatandaşların üzerini de kirletiyor.

Korku filmi gibi! Binlerce karga her akşam aynı saatte geliyor

KARGA KOVALAMA TİMİ KURULDU

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçtiğimiz dönemlerde harekete geçerek "karga kovalama timi" kurdu. Ekipler akşam saatlerinde kargaların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maytap patlatarak kuşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak uygulanan yöntemlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

Korku filmi gibi! Binlerce karga her akşam aynı saatte geliyor

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORLAR

Vatandaşlar, akşam saatlerinde kargalar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını söylerken, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirtti ve yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, "2026 yılından beklentimiz Erzincan’daki karga sorununa kalıcı bir çözüm bulunması" şeklinde konuştu.

Korku filmi gibi! Binlerce karga her akşam aynı saatte geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuş gribi raporundaki ürküten detaylar! Felaketi durdurmak için sadece 48 saatimiz var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karganın Türk Bayrağı inadı! Savrulsa da bayrağı bir türlü bırakmadı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.