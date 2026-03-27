Kötü kokular mahalleliyi ayağa kaldırdı, eve giden ekipler şoke oldu! Tam 7 kamyon çöp çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin'in Erdemli ilçesinde ihbar üzerine bir apartmandaki daireye giren ekipler gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Ekipler gaz maskesi takarak eve girdi ardından çöp yığınlarının çıkarılması için kolları sıvadı.
Koyuncu Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşlarındaki bir kadının dairesinden gelen kötü kokular mahalleliyi rahatsız etmişti. İhbar üzerine ekipler tam 2 gün boyunca çöplerin çıkarılması için çaba sarfetti.
3-4 yıl önce eşi vefat ettiği için yalnız kalan yaşlı kadının dairesi adeta çöp eve dönmüştü. Eve Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zabıta ekiplerinin ve kadına tahsis edilen vasisi gözetiminde koku nedeniyle eve gaz maskesi ile girmek zoruna kalan temizlik işçileri 2 gün süren çalışma yaptı.
İlk gün 5, ikinci gün ise 2 kamyonet çöp çıkarıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.