Mersin'in Erdemli ilçesinde ihbar üzerine bir apartmandaki daireye giren ekipler gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Ekipler gaz maskesi takarak eve girdi ardından çöp yığınlarının çıkarılması için kolları sıvadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kötü kokular mahalleliyi ayağa kaldırdı, eve giden ekipler şoke oldu! Tam 7 kamyon çöp çıktı Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine harekete geçen ekipler, daireyi adeta çöp eve dönmüş halde buldu. Koyuncu Mahallesi'nde 10 katlı bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşlarındaki bir kadının dairesinden kötü kokular geliyordu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 gün süren temizlik çalışmaları sonucunda toplam 7 kamyon çöp çıkardı. Koku nedeniyle eve gaz maskesi takarak giren ekipler, dairenin çöp yığınlarıyla dolu olduğunu gördü. 3-4 yıl önce eşi vefat ettiği için yalnız yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

TAM 2 GÜN BOYUNCA TEMİZLİK YAPTILAR

Koyuncu Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşlarındaki bir kadının dairesinden gelen kötü kokular mahalleliyi rahatsız etmişti. İhbar üzerine ekipler tam 2 gün boyunca çöplerin çıkarılması için çaba sarfetti.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

3-4 yıl önce eşi vefat ettiği için yalnız kalan yaşlı kadının dairesi adeta çöp eve dönmüştü. Eve Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zabıta ekiplerinin ve kadına tahsis edilen vasisi gözetiminde koku nedeniyle eve gaz maskesi ile girmek zoruna kalan temizlik işçileri 2 gün süren çalışma yaptı.

İlk gün 5, ikinci gün ise 2 kamyonet çöp çıkarıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.