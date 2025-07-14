Köyde dehşet! Muhtarla oğlunu öldürdü: Nedenini duyan aynı şeyi soruyor

Yozgat'ta çıkan silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti, muhtarın bir oğlu da yaralandı. Tartışmanın harman alanına saman dökme meselesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıkarken olayın nedeni, "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" sorusunu sorduruyor.
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde harman alanında saman dökme meselesi yüzünden köy muhtarı Yalçın Akdemir ile R.G. arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü.
Darbedilen R.G., olay yerinden ayrılarak evinden aldığı av tüfeğiyle geri döndü. R.G., muhtar ve oğullarının üzerine ateş açtı. Olayda muhtar Yalçın Akdemir, oğlu Ahmet Akdemir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Kubilay Akdemir yaralandı.
Yaralı, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. R.G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.