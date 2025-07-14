Köyde dehşet! Muhtarla oğlunu öldürdü: Nedenini duyan aynı şeyi soruyor

Yozgat'ta çıkan silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti, muhtarın bir oğlu da yaralandı. Tartışmanın harman alanına saman dökme meselesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıkarken olayın nedeni, "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" sorusunu sorduruyor.