Düzce Merkeze bağlı Düzköy'de çiftçilikle uğraşan Hüseyin Yıldız'a, traktörünün 2023 yılında Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak ihlali geçiş yaptığı gerekçesiyle 4 bin 500 lira ceza tebliğ edildi. Aracının en fazla 25 kilometre hız yapabildiğini ve köy dışına hiç çıkmadığını belirten Yıldız, duruma çok şaşırdı ve yetkili birimlere durumu bildirdi.

Banka hesaplarına bloke kondu, sebebini öğrendiğinde şoke oldu: Fiziksel olarak mümkün değil

HABERİN ÖZETİ Banka hesaplarına bloke kondu, sebebini öğrendiğinde şoke oldu: Fiziksel olarak mümkün değil Düzce'de çiftçilik yapan Hüseyin Yıldız'a, traktörünün Kuzey Marmara Otoyolu'nda ihlali geçiş yaptığı gerekçesiyle kesilen ceza iptal edilmediği gibi banka hesaplarına haciz işlemi uygulandı. Hüseyin Yıldız'a, traktörünün 2023 yılında Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak ihlali geçiş yaptığı gerekçesiyle 4 bin 500 lira ceza tebliğ edildi. Yıldız, traktörünün köy dışına hiç çıkmadığını ve en fazla 25 kilometre hız yapabildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Yetkililerle yapılan görüşmelerde aracın traktör olduğunun tespit edildiği ve sistemdeki hatanın düzeltileceği belirtildi. Ancak aradan geçen zamana rağmen ceza iptal edilmedi ve Yıldız'ın banka hesaplarına haciz işlemi uygulandı. Hesaplarındaki bloke nedeniyle tarımsal üretim ve destek alımlarında sorun yaşayan Yıldız, duruma tepki göstererek yeniden itiraz etti.

BANKA HESAPLARINA HACİZ UYGULANDI

Yapılan telefon görüşmelerinde yetkililer aracın traktör olduğunun tespit edildiğini ve sistemdeki hatanın düzeltileceğini iletti. Ancak aradan geçen zamana rağmen ceza iptal edilmediği gibi, Yıldız'ın banka hesaplarına haciz işlemi uygulandı. Tarımsal üretimin başladığı şu günlerde hesaplarındaki bloke nedeniyle işlem yapamayan Yıldız, duruma tepki gösterdi.

FİZİKSEL OLARAK BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL

Yaşadığı süreci anlatan Hüseyin Yıldız, traktörün otoyolda görülmesinin fiziksel olarak mümkün olmadığını belirterek, "Traktör köyden dışarı çıkmadı ki. Otoyolda hızlı gitmek gerekiyor ama bunun hızı 25 kilometre. Ayrıca köyden dışarı çıkmayan bir traktör, bahçede kullanıyorum. Otoyolda görülmüş. Nasıl görüldü ben de bilmiyorum. Zaten geçmesi mümkün değil ki, köyden dışarı çıkamaz" dedi.

TRAKTÖR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cezaya itiraz ettiğini söyleyen Yıldız, "İtirazımdan sonra Kuzey Marmara Otoyolu yetkilileriyle görüştüm. 'Siz herhangi bir ödeme yapmayın, biz düzelteceğiz. Traktör olduğu görüldü' denildi telefonda bana. Ben de düzelecek diye bekliyordum ama 10 gün önce bankadan aradılar. Kuzey Marmara Otoyolu sebebiyle haciz işlemi yapılmış banka hesaplarıma. Hesaplarımı kullanamıyorum. Gübre desteğini alamıyorum, mazot desteğini de vermiyorlar, orada kaldık. Tarlamı ekemez hale geldim. Yeniden itiraz ettim. 'Düzeltme yapılacak' dediler. 2025 yılından beri düzeltilmesini bekliyorum, düzelen bir şey yok. Şu anda mağdurum. Tam ekim zamanı geldi. Elimiz kolumuz bağlı. Mağduriyetimi nasıl gideririm bilmiyorum, uğraşacağız" ifadelerini kullandı.