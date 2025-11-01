Köylülerin kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti

Kategoriler
Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kadıköy’de yaşayan R.U. ile Recep Çınar arasında kavga çıktı. İkili arasında başlayan kavga büyüyerek silahlı çatışmaya döndü.
Çatışmada Recep Çınar olay yerinde hayatını kaybederken R.U. ağır yaralandı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı R.U., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.U.’nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kavganın sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.