Köyde kanlı kavga: Av tüfeğiyle 2 kişiyi öldürdü

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Hasköy'de gece yarısı korkunç bir olay yaşandı. 2 kişi, tartıştıkları şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

TRAKTÖRÜNDEN ALDIĞI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

İ.U. adlı şahıs ile Necati Sunar ve Erman Korkmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İ.U., traktöründe bulunan av tüfeğini alarak Sunar ve Korkmaz'a ateş etti.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Kanlar içerisinde yere yığılan Necati Sunar ve Erman Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öldürülen iki kişinin cenazeleri jandarma ve nöbetçi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerden sonra morga kaldırıldı.

KATİL ZANLISI EVİNDE YAKALANDI

Saldırının ardından evine giden İ.U. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.