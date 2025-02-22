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 | Bengül Büyükhan

Küçükçekmece'de binanın çatısına yıldırım düştü! 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç zarar gördü

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 13 katlı bir binanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatıdan kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi. Olayda 1 kişi yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 15:41

İstanbul Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. Saat 14.00 sıralarında 13 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çatıdan kopan parçalar, aşağıda park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Parçalardan biri de yoldan geçen 23 yaşındaki Arda Yaşar’ın koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ KOLUNDAN YARALANDI

Ali Güntulu, "Bir tane çocuk kolundan yaralandı. Muhtemelen üzerine tuğla düştü. Yıldırım çarpması sonucunda binadan parçalar döküldü. Arabaların bazıları perte çıktı. Yaralanan çocuğu ambulans geldi, götürdü. Binada tam köşeye yıldırım düştü. Şu an ekipler geldi, müdahale ediyorlar" dedi.

5-6 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Necmeddin Kurt, "Yıldırım binanın köşesine düştü. Buraları aydınlattı. Çatıdan parçalar, tuğlalar düştü. 5-6 araç hasar gördü. 1 çocuk kolundan yaralanmış. Parça düşünce kafasına gelmemesi için kolunu kullanmış. Ambulans geldi, onu götürdü. Ben balkondaydım. Elektrikler kesildi. Aniden oldu, buralar hep aydınlandı" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul Kar Yağışı
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