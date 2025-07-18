Küçükçekmece'de şüpheli olay! Arkadaşları evde ölü buldu

İstanbul Küçükçekmece'de şüpheli bir ölüm meydana geldi. Gece saatlerinde Pakistan uyruklu 25 yaşlarındaki genç, arkadaşları tarafından yaşadığı dairede yerde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Polis eşliğinde daireye giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Evde inceleme yapan polis ekipleri, dairede yaşayan diğer 4 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası genç adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şahsın cinayete kurban gidip gitmediği polisin incelemeleri sonrası belli olacak.