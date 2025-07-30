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 | Ömer Faruk Dogan

'Küçüksün' deyip sanayiye almadılar, hayalindeki bisiklete kavuşmak için bakın ne yaptı

Hatay'da 9 yaşındaki Cesur Özkurt, hayalini kurduğu bisikleti almak için çalışmak istedi. Antakya'daki sanayiye çıraklık başvurusunda bulunan minik Cesur, "Sen küçüksün" denilerek geri çevrilince umutsuzluğa kapılmadı. Kolları sıvayıp kendi yolunu çizdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:14

Hatay'da yaşayan küçük bir çocuk, sanayide çırak olarak çalışmak istedi ancak yaşı tutmadığı için geri çevrildi. Ancak pes etmek yerine evinin önüne küçük bir su tezgahı kurdu. Şimdi her gün su satarak, en büyük hayali olan bisiklete kavuşmak için kendi parasını biriktiriyor.

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Cesur Özkurt, okulların tatil olmasıyla yaz tatil sürecinde canının sıkıntısını gidermek ve bisiklet parasını biriktirmek için sanayide çıraklık yapmak istedi.

'Küçüksün' deyip sanayiye almadılar, hayalindeki bisiklete kavuşmak için bakın ne yaptı

'SEN KÜÇÜKSÜN' DEYİP İŞE ALMADILAR

Hevesle sanayinin yolunu tutan Özkurt, 'Sen küçüksün, işe gelemezsin' sözleriyle hayal kırıklığına uğradı. Bisiklet hayalini yarıda bırakmak istemeyen , hevesle evinin önünde bir masa üzerinde su satmaya başladı. Diğer işletmeler gibi fahiş fiyatlar yerine marketten 3.90 TL'ye aldığı 0.5 mililitrelik suyu 5 TL'ye satan küçük çocuk, çalışma azmi ve hevesiyle yürekleri ısıttı.

Hayalindeki bisikleti alana kadar su satmaya devam edeceğini söyleyen Özkurt, "Benim bisikletimin olmasını istiyorum, bu işi bisiklet parasını toplayana kadar yapacağım" dedi.

'Küçüksün' deyip sanayiye almadılar, hayalindeki bisiklete kavuşmak için bakın ne yaptı

HAYALİNDEKİ BİSİKLETİ ALMAK İÇİN PARA BİRİKTİRİYOR

Evinin önünde tezgah kurup su satarak hayalindeki bisikleti almak için para biriktiren Cesur Özkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Ben 9 yaşındaydım, bu yıl 3'üncü sınıfa gideceğim. Burada dün su satmaya başladım. Sabah abilerimle sanayiye gidecektik ama ben küçüğüm diye beni almadılar. Beni almadıkları için ağladım sonra su satmaya başladım. Suları satıp kendime bisiklet alacağım. Bisikleti çok seviyorum, o yüzden bisikleti alacağım. Satışlar çok güzel gidiyor. Okulda karnem çok iyiydi, çalışmayı çok istiyorum. Kendime bisiklet almak için çalışacağım. Benim arkadaşlarımın bisikleti var, ben de onlara bakıp ağlıyorum. Benim bisikletimin olmasını istiyorum, bu işi bisiklet parasını toplayana kadar yapacağım. Kendime ve ablama bisiklet almak için sabahtan öğlene kadar çalışıyorum. Frenli ve güzel bir dağ bisikleti istiyorum. Bazı zamanlar dağa çıkıyorum."

'Küçüksün' deyip sanayiye almadılar, hayalindeki bisiklete kavuşmak için bakın ne yaptı
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