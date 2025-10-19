Kullandığı traktör sonu oldu! Hastanede hayatını kaybetti

Selendi’ye bağlı Omurlar Mahallesi’nden Hacıyerli Sokağa gitmek üzere yola çıkan Rasim Özdemir (44) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada traktörün altında kalan Rasim Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Selendi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rasim Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Rasim Özdemir’in Salihli Cezaevi’nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.