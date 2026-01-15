Kumar borcu hayattan kopardı! Gazi olduğu durakta intihar etti

Kayseri'de duyanları üzen acı bir olay meydana geldi. Terör gazisi Ferdi Çatal'ın, kumar borcu yüzünden intihar ettiği bildirildi.

KUMAR, SONU OLDU

Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 2016'daki terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, kumar borcu yüzünden bunalıma girdi. Sabah saatlerinde evden çıkarak gazi olduğu durağa gelen Çatal'ın, burada intihar ettiği belirlendi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Gazi Ferdi Çatal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Çatal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İntihar eden Ferdi Çatal'ın, memleketi Kastamonu'da toprağa verileceği öğrenildi.

İHTİHAR ETMEDEN ÖNCE VEDA VİDEOSU ÇEKMİŞ

Öte yandan Gazi Ferdi Çatal'ın, intihar etmeden önce veda videosu çektiği ortaya çıktı.

Çatal, çektiği videoda, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey 'bir seferden bir şey olmaz' diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" dedi.