Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kundaklanan oto galeri olayında yeni detaylar! Sahipleri azılı suçlu çıktı: Uyuşturucu, dolandırıcılık ve dahası

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otogaleri, gece saatlerinde 2 şahıs tarafından kundaklandı. Lüks araçların kundaklandığı ve şirket sahibinin villasının kurşunlandığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Oto galeri sahiplerinin 100'den fazla suç kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca oto galeride uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği yönünde ihbarlar yapıldığı tespit edildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 14:52

İstanbul Beşiktaş'ta gece saat 04.30 sıralarında bir otogaleride meydana gelen olayda; park halindeki lüks bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede diğer 14 araca sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

HABERİN ÖZETİ

Kundaklanan oto galeri olayında yeni detaylar! Sahipleri azılı suçlu çıktı: Uyuşturucu, dolandırıcılık ve dahası

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Beşiktaş'ta bir otogaleride park halindeki lüks bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede 14 araca daha sıçrayarak toplam 15 aracı kullanılamaz hale getirdi; ardından şüpheliler iş yeri sahibinin villasına silahla ateş açtı.
Yangın, gece saat 04.30 sıralarında bir otogaleride başladı ve 15 otomobil büyük çapta hasar gördü.
Kundaklama sonrası şüpheliler, iş yeri sahibinin Levent Mahallesi'ndeki villasına giderek silahla ateş açtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, villaya 5 merminin isabet ettiğini belirledi ve 7 adet boş kovan buldu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Araç kiralama iş yeri sahiplerinin Selçuk K.'nin 64, Dilek K.'nin ise 37 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Selçuk K.'nin işlettiği yerler hakkında uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği yönünde ihbarlar yapıldığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
15 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında toplam 15 otomobil büyük çapta hasar gördü. Kundaklama olayının ardından şüpheliler, iş yeri sahibinin Levent Mahallesi’ndeki villasına giderek silahla ateş açtı. Olayla ilgili incelemeler devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı.

ÖNCE KUNDAKLADILAR SONRA KURŞUNLADILAR

Selçuk K. ve eşi Dilek K.’ye ait araç kiralama iş yerine, motosikletle gelen kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, araçların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken 14 araç zarar gördü. Aynı şüpheliler daha sonra çiftin Levent Mahallesi’ndeki villasına giderek ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Her iki saldırı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri 7 adet boş kovan bulurken, villaya 5 merminin isabet ettiği belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

OTO GALERİ SAHİPLERİNİN SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Selçuk K.’nin 64 suç kaydı bulunduğu, 31 Ekim 2025 tarihinde 48 ayrı dosyadan arandığı, tutuklandıktan sonra işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Dilek K.’nin ise 37 suç kaydının olduğu ve bu kayıtların büyük bölümünün görevli memura mukavemet suçundan oluştuğu belirtildi.

OTO GALERİDE UYUŞTURUCU KULLANILDIĞI İDDİASI

Ayrıca Selçuk K.’nin işlettiği eğlence mekanları ve araç kiralama şirketi hakkında uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği yönünde ihbarlar yapıldığı öğrenildi. Öte yandan araç kiralama şirketiyle ilgili dolandırıcılık iddialarıyla vatandaşların farklı zamanlarda polise başvurduğu, bir çalışanın ise öldürülmekle tehdit edildiğine dair şikayette bulunduğu bilgisi edinildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş’ta oto galerinin kundaklandığı anların görüntüsü çıktı
Beşiktaş'ta oto galeride yangın: 15 araç kül oldu, 100 milyon TL hasar oluştu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.