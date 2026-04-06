Kundaklanan oto galeri olayında yeni detaylar! Sahipleri azılı suçlu çıktı: Uyuşturucu, dolandırıcılık ve dahası

İstanbul Beşiktaş'ta gece saat 04.30 sıralarında bir otogaleride meydana gelen olayda; park halindeki lüks bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede diğer 14 araca sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında toplam 15 otomobil büyük çapta hasar gördü. Kundaklama olayının ardından şüpheliler, iş yeri sahibinin Levent Mahallesi’ndeki villasına giderek silahla ateş açtı. Olayla ilgili incelemeler devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı.
Selçuk K. ve eşi Dilek K.’ye ait araç kiralama iş yerine, motosikletle gelen kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, araçların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken 14 araç zarar gördü. Aynı şüpheliler daha sonra çiftin Levent Mahallesi’ndeki villasına giderek ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Her iki saldırı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri 7 adet boş kovan bulurken, villaya 5 merminin isabet ettiği belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Selçuk K.’nin 64 suç kaydı bulunduğu, 31 Ekim 2025 tarihinde 48 ayrı dosyadan arandığı, tutuklandıktan sonra işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Dilek K.’nin ise 37 suç kaydının olduğu ve bu kayıtların büyük bölümünün görevli memura mukavemet suçundan oluştuğu belirtildi.
Ayrıca Selçuk K.’nin işlettiği eğlence mekanları ve araç kiralama şirketi hakkında uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği yönünde ihbarlar yapıldığı öğrenildi. Öte yandan araç kiralama şirketiyle ilgili dolandırıcılık iddialarıyla vatandaşların farklı zamanlarda polise başvurduğu, bir çalışanın ise öldürülmekle tehdit edildiğine dair şikayette bulunduğu bilgisi edinildi.