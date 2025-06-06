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 | Özge Sönmez

Kurban Bayramı boyunca termometreler çıldıracak! Sıcaklıklar 41 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda yurtta hakim olacak hava durumu ile ilgili tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkisini gösterecek, bazı illerde kuvvetli sağanak hakim olacak. Bugün en yüksek sıcaklık ise Aydın'da ölçülecek. İşte il il hava durumu...

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 07:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu(Iğdır hariç) ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı boyunca termometreler çıldıracak! Sıcaklıklar 41 dereceyi görecek

TERMOMETRELER ÇILDIRACAK

Bayram boyunca ise yurt genelinde kavurucu sıcaklar hakim olacak. Doğu Anadolu bölgesinde yer yer yağışlar görülse de iç ve kıyı kesimlerde sıcaklıklar git gide artacak. Bayramın son günü Aydın'da termometreler 41 dereceyi gösterecek.

Kurban Bayramı boyunca termometreler çıldıracak! Sıcaklıklar 41 dereceyi görecek

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Kurban Bayramı boyunca termometreler çıldıracak! Sıcaklıklar 41 dereceyi görecek

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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