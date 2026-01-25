Kurtlar yerleşim alanlarına indi! Hayvancılıkla uğraşanlar tedirgin bekleyişte

Son zamanların en sert kış mevsiminin yaşandığı Iğdır’da yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı. Zorlu hava koşulları ara vermeden devam ederken, aç kalan kurtlar yerleşim alanlarına kadar inerek yiyecek aramaya başladı.

Melekli beldesi ile Hakveyis köyü kırsalında vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülenen kurtların daha önce de varlığına şahit olunanlarla aynı hayvanlar olup olmadığı bilinmezken, bölgede son haftalarda benzer ihbarların arttığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda da Iğdır'ın farklı köylerinde kurtların görüldüğü bildirilmişti. Kurtların kırsal bölgelerde görülmesi, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu.