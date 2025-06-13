Kütahya'da kahreden olay! 15 yaşındaki çocuk ablasını vurdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde acı bir olay yaşandı. Silahla oynayan 15 yaşındaki O.Y, yanlışlıkla 19 yaşındaki ablası Nisanur vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.