Kütahya'da kahreden olay! 15 yaşındaki çocuk ablasını vurdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde acı bir olay yaşandı. Silahla oynayan 15 yaşındaki O.Y, yanlışlıkla 19 yaşındaki ablası Nisanur vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kütahya'da yaşanan olay herkesi kahretti. Bursa'da çalışan 23 yaşındaki Y.Y., ailesini ziyarete geldi. İddialara göre, Y.Y. eve geldiğinde belindeki silahı çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Bu sırada 15 yaşındaki küçük kardeşi O.Y., masanın üzerindeki tabancayı alarak mutfakta bulunan ablası 19 yaşındaki Nisanur Yakın'a yanlışlıkla ateş etti.
Silah sesini duyan aile bireyleri, Nisanur Yakın'ı kanlar içinde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Nisanur Yakın savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.