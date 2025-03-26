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 | Bengül Büyükhan

Kütahya'da kan donduran cinayet! Eşinin başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrenince dehşet saçtı

Kütahya'da yaşayan 59 yaşındaki Ali Osman Y. eşinin Salih Ten isimli kişiyle ilişkisi olduğunu öğrenince öfkeden deliye döndü. Evden av tüfeğinin alan Osman Y. hem eşini hem de gönül ilişkisi olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. İşte korkunç olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 08:14

Kan donduran olay Kütahya'da meydana geldi. 59 yaşındaki Ali Osman Y. eşi 61 yaşındaki Havva Y. ile onunla gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 60 yaşındaki Salih Ten'i farklı yerlerde av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Korkunç olayda İnköy Mahallesi TOKİ girişinde silahla vurulmuş bir şahıs olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Yapılan kontrolde, çiftçilik yapan Salih Ten'in hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptıkları sırada, 66’ncı İncik Sokak üzerindeki bir evde silahlı kavga olduğu ihbarı geldi. Eve giden ekipler, Ali Osman Y’nin eşi Havva Y’yi de öldürdüğünü tespit etti.

YASAK AŞK CİNAYETİ!

Katil koca Ali Osman Y. korkunç cinayetlerin ardından evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadede, eşi Havva Y. ile Salih Ten arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine önce Salih Ten'i vurduğunu, ardından evine giderek eşini tüfekle öldürdüğünü itiraf etti.

Ali Osman Y.'nin kullandığı pompalı av tüfeği, polis ekipleri tarafından evde bulunarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Planlı Cinayet
#Yaşam
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