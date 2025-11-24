Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kütahya'da matematik hocası Öğretmenler Günü'nde evinde ölü bulundu

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Kütahya'da acı bir olay yaşandı. 59 yaşındaki matematik öğretmeni Yusuf Şenay, evinde ölü bulundu. Şenay'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kütahya'da matematik hocası Öğretmenler Günü'nde evinde ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 21:35

'da Atatürk Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan ve Atakent 75. Yıl Mahallesi Şehit Turgut Gündüz Caddesi'nde yaşayan Yusuf Şenay'dan (59) haber alamayan öğretmen arkadaşları, şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine adrese giden ekipler, girdikleri dairede Şenay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Yusuf Şenay'ın cenazesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kütahya'da matematik hocası Öğretmenler Günü'nde evinde ölü bulundu

KALP KRİZİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Öğretmenin sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Minik Karan'ın acılı ailesi konuştu: '2 ay içinde aynı firma bir aileyi katletti'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkbal Uzuner’in mezarında saygısızlık yapıp tutuklanan kişilerin ifadesi ortaya çıktı
ETİKETLER
#ölüm
#kütahya
#kalp krizi
#otopsi
#öğretmen ataması
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.