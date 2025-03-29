Kütahya'da orman yangını: Köylüler seferber oldu!

Kütahya'da çıkan orman yangınının karaçam ormanın bulunduğu yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğunu ve 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN

Murat Dağı eteklerinde bulunan Çukurören köyünde başlayan yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ve çevre belde belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınamadı ve Altıntaş ilçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Yetkililer, yangının yaklaşık karaçam ormanın bulunduğu 10 hektarlık alanda etkili olduğunu 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığı belirtildi.