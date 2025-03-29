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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kütahya'da orman yangını: Köylüler seferber oldu!

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çukurören köyündeki orman yangını kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğunu paylaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 00:15

Kütahya'da çıkan orman yangınının karaçam ormanın bulunduğu yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğunu ve 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İLK MÜDAHALE KÖYLÜLERDEN

Murat Dağı eteklerinde bulunan Çukurören köyünde başlayan yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ve çevre belde belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınamadı ve Altıntaş ilçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana sıçradı.
Yetkililer, yangının yaklaşık karaçam ormanın bulunduğu 10 hektarlık alanda etkili olduğunu 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığı belirtildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

YANGIN NASIL ÇIKAR?
Yangın maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir.
ETİKETLER
#yangın
#orman yangını
#kütahya
#Çukurören
#Altıntaş
#Yangın Kontrol
#Yaşam
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