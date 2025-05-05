Kütahya'da şüpheli ölüm! 32 yaşındaki genç bilgisayar başında ölü bulundu

Kütahya'da yaşayan 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir evinde bilgisayar başında ölü bulundu. Polisin yaptığı inceleme sonucu şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'da Gökhan Demir adlı gencin sır ölümü ailesini hüzne boğdu. 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir'i ailesi bilgisayar başında hareketsiz şekilde buldu. Aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.