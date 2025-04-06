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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kuvvetli yağış hayatı felç etti: Nisan ayında kar ve yağmur hazırlıksız yakaladı!     

Yurdun genelinde kar ve kuvvetli sağanak etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok noktada aralıksız yağan yağış, vatandaşları bir hayli zorluyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 20:56

Yazın habercisi Nisan, yağmurla birlikte geldi. Hafta boyu da yerini bırakmadı. Kuvvetli sağanak, birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde ise karın çilesi vardı. Yağışlara Hazırlıksız yakalanan vatandaşların çilesi, saniye saniye kaydedildi.

Kuvvetli yağış hayatı felç etti: Nisan ayında kar ve yağmur hazırlıksız yakaladı!     

Edirne’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Kuvvetli yağış kentte hayatı felç etti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler de sağanaktan payına düşeni aldı. Yağmur nedeniyle trafik oluştu.

Kuvvetli yağış hayatı felç etti: Nisan ayında kar ve yağmur hazırlıksız yakaladı!     

YURDUN BATISINDA DA DOĞUSUNDA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Benzer görüntüler Tekirdağ'da da vardı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle bazı caddeler adeta dereye döndü. Yağışın etkisiyle araçlar su birikintileri arasında ilerlemekte zorlandı. Islanmak istemeyen vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı.

Bitlis'te ise sağanak değil kar yağışı vardı. Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlere aniden kar yağmaya başladı. Meraya çıkarılan hayvanlar, kar yağışı nedeniyle yeniden ağıllara getirildi. İlçeye bağlı Çanakyayla ve Cihangir köylerinde etkili olan kar yağışı dakikalar içinde her tarafı beyaza bürüdü.

Kuvvetli yağış hayatı felç etti: Nisan ayında kar ve yağmur hazırlıksız yakaladı!     

Sivas'ta da kar sürprizi vardı. 1800 rakımlı Çakmaklı Yaylası'nda aniden kar yağmaya başladı.

O esnada yaylada yürüyüşe çıkan grup, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu. İl genelinde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi karla kaplandı.

ÇANAKKALE'DE MEYVE BAHÇELERİNİ DOLU VURDU

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meyve bahçelerini dolu vurdu. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat aralıklarla süren dolu yağışı meyve bahçelerini beyaza bürüdü.

Kuvvetli yağış hayatı felç etti: Nisan ayında kar ve yağmur hazırlıksız yakaladı!     

Dolu yağışı nedeniyle beldedeki üreticilerin geçim kaynağı olan şeftali, kiraz, elma, kayısı ve hurma bahçeleri zarar gördü.

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