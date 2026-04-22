Kuyumcunun çığlığı soyguncuları kaçırdı! O anlar kamerada

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda; iş yerine giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu.
İşletme sahibinin bağırarak yardım istemesi üzerine şüpheliler, soygunu gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde şüphelilerin kuyumcuya giriş yaptığı ve işletme sahibinin bağırmasıyla panikleyip kaçtıkları görüldü.
İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı.