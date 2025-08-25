Kuzey Marmara Otoyolu'nda akıl almaz kaza! Yaya bile bile ölüme yürüdü

Marmara Otoyolu, İzmit geçişinde yaya otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Saat 22.00 sıralarında Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişindeki kazadaki detaylar ortaya çıktı.

TÜNELDE YÜRÜYEN YAYAYA ÇARPTILAR

Ankara istikametine seyir halinde olan Muhammet Ç. (40) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmekte olan kimliği öğrenilemeyen yayaya çarptı. Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

JANDARMA TARAFINDAN TAKİP EDİLİYORDU

Muhammet Ç. ile yolcu Oğuzhan K., ise yaralandı. Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından yayanın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Öte yandan tünel içerisinde yürüyen yayayı fark eden Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi ekiplerinin güvenlik amacıyla şahsı durdurmak istedikleri öğrenildi. Yayanın kaçması üzerine durumun otoyol jandarmasına bildirildiği, jandarma ekiplerinden de kaçan yayanın yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ileri sürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.