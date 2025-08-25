Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kuzey Marmara Otoyolu'nda akıl almaz kaza! Yaya bile bile ölüme yürüdü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tünelde yürüyen yayaya otomobil çarptı. Kazada hayatını kaybeden yaya jandarma tarafından durdurulmak istendi ancak başarılı olunamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 02:17

Marmara Otoyolu, geçişinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Saat 22.00 sıralarında Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişindeki kazadaki detaylar ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda akıl almaz kaza! Yaya bile bile ölüme yürüdü

TÜNELDE YÜRÜYEN YAYAYA ÇARPTILAR

Ankara istikametine seyir halinde olan Muhammet Ç. (40) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmekte olan kimliği öğrenilemeyen yayaya çarptı. Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda akıl almaz kaza! Yaya bile bile ölüme yürüdü

JANDARMA TARAFINDAN TAKİP EDİLİYORDU

Muhammet Ç. ile yolcu Oğuzhan K., ise yaralandı. Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından yayanın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Öte yandan tünel içerisinde yürüyen yayayı fark eden Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi ekiplerinin güvenlik amacıyla şahsı durdurmak istedikleri öğrenildi. Yayanın kaçması üzerine durumun otoyol jandarmasına bildirildiği, jandarma ekiplerinden de kaçan yayanın yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ileri sürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmaris'teki ölümlü kazada belediyeden dikkat çeken hareket! Apar topar kaldırdılar
ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#ölüm
#izmit
#yaya
#Marmara Otoyolu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.