Marmaris'teki ölümlü kazada belediyeden dikkat çeken hareket! Apar topar kaldırdılar

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 35 yaşındaki Arda Kara feci şekilde hayatını kaybetti. Yeni Datça yolu üzerinde meydana gelen kazanın ardından belediyeye tepkiler büyüdü.

BELEDİYEYE AİT LEVHA VE PARKE TAŞLARI SONUNU GETİRDİ

Kara'nın motosikletiyle yaptığı kaza, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında Marmaris Belediyesi'ne ait çalışma levhası ve yığılı halde bulunan parke taşlarına çarpması sonucu oldu.

Kazanın şiddetini artıran durumun Marmaris Belediyesi'nin tonlarca ağırlıkta olan parke taşlarından kaynaklanması ise "Kazada ihmal var mı?" sorusuna neden oldu.

BELEDİYE TAŞLARI VE TABELAYI APAR TOPAR KALDIRDI

Marmaris Belediyesi’nin yol kenarına yığdığı taşlarla tabelayı apar topar kaldırması dikkat çekti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulan olayda Marmaris Belediyesi’nin ihmalinin de araştırılıp incelendiği öğrenildi.