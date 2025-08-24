Menü Kapat
26°
SON DAKİKA!
Osman Bektaş deprem riski yüksek olan bölgeyi işaret etti! 'Tümör gibi büyüyor'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama geldi. Bektaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, o bölgeyi işaret ederek "tıpkı bir tümör gibi büyüyerek deprem üretmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Osman Bektaş deprem riski yüksek olan bölgeyi işaret etti! 'Tümör gibi büyüyor'
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sonrası uzman isimlerden peş peşe kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gözler İstanbul depremine çevrilmişken, Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamayla dikkati başka bir ile çevirdi. Bektaş, '56 yılda 6 büyük deprem üreten fay hareke geçti' diyerek Uşak fayını işaret etti.

Osman Bektaş deprem riski yüksek olan bölgeyi işaret etti! 'Tümör gibi büyüyor'

"TÜMÖR GİBİ BÜYÜYOR"

Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı kritik uyarıda "Uşak Fay Bloğu tıpkı bir tümör gibi büyüyerek deprem üretmeye devam edecek" diyerek Batı Ege'deki deprem riskini işaret etti.

Osman Bektaş deprem riski yüksek olan bölgeyi işaret etti! 'Tümör gibi büyüyor'

TEHLİKELİ AKTİVİTE GÖSTERGESİ

Prof. Dr. Bektaş'ın paylaşımına göre, Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu Uşak Fay Bloğu, bölgenin en yoğun deformasyon alanında yer alıyor. GPS uydu verileri de bu durumu destekliyor. Fay bloğunun, 1969'daki Alaşehir, 1970'teki Gediz ve 1971'deki Burdur depremleri gibi M6-7 büyüklüğünde birçok sarsıntı ürettiği biliniyor.

Uzmanlar, Batı Ege'nin saat yönünün tersine hareketi nedeniyle bölgedeki deformasyonun ve deprem üretiminin sürdüğünü belirtiyor. Son dönemde yaşanan deprem fırtınası da bu tehlikeli aktivitenin bir göstergesi.

10 Ağustos'taki depremden bu yana bölgede sürekli artçı sarsıntılar yaşanması, fay bloğunun halen aktif olduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, bu deformasyonun zamanla çevre illerin depremselliğini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

