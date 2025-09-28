Menü Kapat
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Lüks aracıyla hız gösterisi yapmaya kalktı! Korkunç kazadan yaya olarak kaçtı

İstanbul'da hızlı bir şekilde Tem Otoyolu'nda yola çıkan bir sürücü başka bir otomobile arkadan çarptı. İki aracın da ağır hasar gördüğü olayda, kazaya sebep olan sürücü yaya olarak kaçtı. Diğer aracın sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
09:10
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
09:10

'de meydana gelen korkunç 03.30 sıralarında, aşırı hız yapan 34 ROH 36 plakalı Maserati marka araç Ö.Ö.(22) yönetimindeki 34 NA 4577 plakalı Seat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Seat marka araç kontrolden çıkarak otoyolda savruldu.

Lüks aracıyla hız gösterisi yapmaya kalktı! Korkunç kazadan yaya olarak kaçtı

YAYA OLARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen Maserati sürücüsü olay yerinden kaçtı. Otoyolda savrulduktan sonra durabilen Seat marka aracın sürücüsü Ö.Ö'nün ise omzunun çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiğin geçişini kontrollü olarak sağlarken, iki şerit trafiğe kapatıldı. Yaralı Ö.Ö. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yola saçılan araç parçaları Karayolları ekiplerince temizlendi. Aşırı hız yapan ve kazaya sebep olan aracın motoru ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutuldu.

Lüks aracıyla hız gösterisi yapmaya kalktı! Korkunç kazadan yaya olarak kaçtı

KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bölgede kısa süreli oluştu. Polis ekipleri kazaya sebep veren ve firari durumda olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Lüks aracıyla hız gösterisi yapmaya kalktı! Korkunç kazadan yaya olarak kaçtı
