Akciğerine kaçan sarımsak operasyonla çıkarıldı

Osmaniye’de evinde yemek yerken nefes borusuna 1,5 santimetreliksarımsak kaçan 70 yaşındaki A.S., yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Nefes almakta güçlük çeken hasta, başarılı müdahalenin ardından sağlığına kavuştu. Dr. Hüsamettin Sazlıdere, "Hastanemize nefes darlığı ve morarma şikayetiyle başvuran hastanın tomografisinde sol alt lobda tıkanıklık görüldü. Fleksibl bronkoskopi ile yapılan incelemede sol ana bronş distalinde yabancı cisim saptandı. Bu cisim üreter kateteri basketiyle başarılı şekilde çıkartıldı. Hastamız sağlığına kavuştu" dedi.