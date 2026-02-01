Lüks cip motosikletliye çarpıp kaçtı! Plakası düşünce yakayı ele verdi

Kategoriler
İstanbul
Gece saatlerinde 33 yaşındaki Erhan A.’nın kullandığı motosiklet, henüz sürücüsü belirlenemeyen cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan cip sürücüsü ise aracıyla kaçtı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde aracının plakasını düşüren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazadan 1 saat sonra kazaya karışan araç, metal sanayide ara sokakta park halinde bulundu. Ekipler sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.