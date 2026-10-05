Lüks otomobilini bırakıp çalılığa saklandı, uyurken yakalandı! Polise sorduğu soru ise hayrete düşürdü

Bursa'da yaklaşık 10 milyon lira değerindeki lüks otomobilin sürücüsü, kontrol noktasını görünce aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Ekipler kısa sürede otomobilin peşine düşerken, araç park halinde bulundu. Sürücünün çalılık alana kaçtığını değerlendiren ekipler, bölgede arama başlattı.

. Polis ekipleri kısa sürede otomobili bulsa da, sürücü çalılıklara kaçtı. Burada uyuyan sürücü, kendisini bulan ekiplere, "Uyuyordum ya, horladım mı?" diye sordu. Alkolmetreyi de üflemeyen sürücü yaya olarak tekrar kaçtı. Sürücüye 550 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise otoparka çekildi. Daha önce de 2 kez yakalanan şahsın ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.

"UYUYORDUM YA, HORLADIM MI?"

Yaklaşık 10 dakika süren aramanın ardından sürücü Kaya Ali A., çalılık alanda uyurken bulundu. Polislerin "Ne yapıyorsun burada?" sorusuna sürücü, "Uyuyordum ya, horladım mı" diye cevap verdi. Gazetecinin "Orada uyunur mu abi?" sorusuna ise "Vallahi uyumuşum" dedi.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİ, BU SEFER DE KOŞARAK KAÇTI

Polislerle bir süre sohbet eden sürücü, yoldan geçen araçları görünce "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana" ifadelerini kullandı. Polis memurunun alkolmetreyi uzatması üzerine üflemeyeceğini söyleyen sürücü, ardından koşarak kaçtı.

2042 YILINA KADAR ARAÇ KULLANAMAYACAK

Sürücüye 550 bin lira idari para cezası uygulanırken, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sanayide motor ustası olduğu öğrenilen sürücünün daha önce de ehliyetine 2 kez el konulduğu, alkolmetreyi üflememesi nedeniyle 5 yıl daha ceza aldığı ve 2042 yılına kadar araç kullanamayacağı belirtildi.