Akaryakıta indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Küresel petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve döviz kurundaki yatay seyir, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,95 TL’lik fiyat indirimi uygulanacak.

İndirimin ardından büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı ortalama 90-91 TL seviyelerine gerilerken; benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.



Peki 5 Ekim 2026 Pazartesi'nin akaryakıt fiyatları nasıl şekilleniyor?



İşte detaylar ve şehir şehir tüm rakamlar...

