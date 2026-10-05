Akaryakıta indirim geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Küresel petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve döviz kurundaki yatay seyir, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 4,95 TL’lik fiyat indirimi uygulanacak.
İndirimin ardından büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı ortalama 90-91 TL seviyelerine gerilerken; benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Peki 5 Ekim 2026 Pazartesi'nin akaryakıt fiyatları nasıl şekilleniyor?
İşte detaylar ve şehir şehir tüm rakamlar...
İSTANBUL (AVRUPA)
İSTANBUL (ANADOLU)
ANKARA
İZMİR
ADANA
ANTALYA
BURSA
DİYARBAKIR
ESKİŞEHİR
SAMSUN