Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı! Facianın eşiğinden dönülen anlar ortaya çıktı

İstanbul'da Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda; site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Sesi duyan site sakinleri büyük korku yaşarken, patlamada 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Paketin patladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde paketin adeta bomba gibi patladığı, etrafa kıvılcımlar saçıldığı, paketin yakınında bulunanların ise büyük bir korkuyla kaçıştığı görülüyor.

"PAKETİ İNCELDİĞİ GİBİ PATLAMA OLDU"

Olayın olduğu anları anlatan güvenlik görevlisi Harun Arkın, "Kurye geldi, daireyi söyledi. Ben kutu geldiğinde kuryenin üstünde herhangi bir şirketin arması yoktu. Ben de olaydan şüphe ettim. Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi. Paketi inceldiği gibi patlama meydana geldi. Gözümde ufak bir hasar var. Kulağımda bir hasar oldu. Çok şükür şu an sağlık durumum iyi" diye konuştu.

"GELEN KURYEDEN ŞÜPHELENDİK"

Olay anında orada bulunan diğer güvenlik görevlisi Berra Köse ise yaptığı açıklamada, "Biz paketten şüphelenince arayıp kendisini lobiye davet ettik. Daire sakini paketi lobide açmayı denedi. Ve olay gerçekleşti. Gelen kuryeden şüphelendik" ifadelerini kullandı.

FACİAYI ÖNLEYEN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kendilerine verilen eğitimler yardımıyla paketin şüpheli olduğunu değerlendirerek faciayı önleyen güvenlik görevlileri ise, firma tarafından ödüllendirildi.