Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı! Facianın eşiğinden dönülen anlar ortaya çıktı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde lüks bir sitede meydana gelen olay bırakılan kargo paketi bomba gibi patladı. 2 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı kargo paketinin patladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Paketin şüpheli olduğunu değerlendirerek faciayı önleyen güvenlik görevlilerine ise çalıştıkları firma tarafından ödül verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 14:55

İstanbul'da Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda; site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Sesi duyan site sakinleri büyük korku yaşarken, patlamada 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı! Facianın eşiğinden dönülen anlar ortaya çıktı

PATLAMA ANI KAMERADA

Paketin patladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde paketin adeta bomba gibi patladığı, etrafa kıvılcımlar saçıldığı, paketin yakınında bulunanların ise büyük bir korkuyla kaçıştığı görülüyor.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı! Facianın eşiğinden dönülen anlar ortaya çıktı

"PAKETİ İNCELDİĞİ GİBİ PATLAMA OLDU"

Olayın olduğu anları anlatan güvenlik görevlisi Harun Arkın, "Kurye geldi, daireyi söyledi. Ben kutu geldiğinde kuryenin üstünde herhangi bir şirketin arması yoktu. Ben de olaydan şüphe ettim. Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi. Paketi inceldiği gibi patlama meydana geldi. Gözümde ufak bir hasar var. Kulağımda bir hasar oldu. Çok şükür şu an sağlık durumum iyi" diye konuştu.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı! Facianın eşiğinden dönülen anlar ortaya çıktı

"GELEN KURYEDEN ŞÜPHELENDİK"

Olay anında orada bulunan diğer güvenlik görevlisi Berra Köse ise yaptığı açıklamada, "Biz paketten şüphelenince arayıp kendisini lobiye davet ettik. Daire sakini paketi lobide açmayı denedi. Ve olay gerçekleşti. Gelen kuryeden şüphelendik" ifadelerini kullandı.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı! Facianın eşiğinden dönülen anlar ortaya çıktı

FACİAYI ÖNLEYEN PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kendilerine verilen eğitimler yardımıyla paketin şüpheli olduğunu değerlendirerek faciayı önleyen güvenlik görevlileri ise, firma tarafından ödüllendirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sokak ortasında kan donduran cinayet! Katillerin cezaları belli oldu
Beylikdüzü'nden Avcılar'a tehlikeli yürüyüş! Araçlara aldırmadan E-5'te ilerledi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.