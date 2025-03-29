Lunaparktaki eğlence kötü bitti! 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır arkadaşlarıyla gittiği lunaparkta feci bir kaza yaşadı. Ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletine binen genç kız demire başını çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Trabzon'da bir lunaparkta korkunç bir kaza yaşandı. Eğlenmek için lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı kamikazeye bindi. Genç kız koltukta oturduğu sırada kafasını ön kısımdaki demire çarparak yaralandı.

GENÇ KIZIN DURUMU CİDDİ

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sağır, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ciddi olduğu bildirildi. Feci olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.