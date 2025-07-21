Magandalar için kaçış yolu yok! Düğünlere dronlu denetim

Kırıkkale'de maganda kurşunlarının önlenmesi amacıyla Valilik koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, polis ve jandarma ekipleri düğünlerde silahla kutlama yapılmasının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor. "Silahtan çıkan bir ses, kaybedilen nefes" sloganıyla vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, jandarma ekipleri kırsal alanlarda dron destekli denetimler gerçekleştiriyor.

DRONLARLA DENETİM YAPILIYOR

Jandarma, köylerde ve kırsal bölgelerde düzenlenen düğün, kına ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanları tespit etmek amacıyla dronlarla denetim yapıyor. Havadan kaydedilen görüntüler doğrultusunda, aralarında 9 kamu görevlisinin de bulunduğu 37 kişi hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

MUHTARLARA İSİM İSİM BİLDİRİLİYOR

Kent merkezinde ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, düğün alanlarına bilgilendirici afişler asarak organizasyon sahiplerini önceden uyarıyor. Ayrıca silah ruhsatı sahipleri ve mahalle muhtarlarına SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

"SİLAHIN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Düğün sahibi İsa Yeşilyurt, "Herkesin bu konularda ehemmiyet göstermesini temenni ediyorum. Biz tüm önlemleri aldık. Polis ekipleri de sağ olsunlar broşürleri verdi" dedi. Gelin Aysel Yeşilyurt ise, "Silahın her türlüsüne karşıyız. Bu mutlu günde sorun çıksın istemeyiz. Toplumumuzun da bilinçlenmesi için hep birlikte el atmalıyız bu olaya" ifadelerini kullandı. Dilay Gökbulut ise, "Silaha zaten karşıyız. Silah atılmasını da engellemeye çalışıyorum. Toplum olarak da buna özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.