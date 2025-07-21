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 | Baran Aksoy

Magandalar için kaçış yolu yok! Düğünlere dronlu denetim

Kırıkkale'de düğün ve kutlamalarda maganda kurşunlarının önlenmesi ekipler, dronlu denetime başladı. Havaya ateş ettiği belirlenen 9'u kamu personeli, 37 kişiye adli işlem uygulandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:59

Kırıkkale'de maganda kurşunlarının önlenmesi amacıyla Valilik koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, ve ekipleri düğünlerde silahla kutlama yapılmasının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor. "Silahtan çıkan bir ses, kaybedilen nefes" sloganıyla vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, jandarma ekipleri kırsal alanlarda destekli denetimler gerçekleştiriyor.

Magandalar için kaçış yolu yok! Düğünlere dronlu denetim

DRONLARLA DENETİM YAPILIYOR

Jandarma, köylerde ve kırsal bölgelerde düzenlenen , kına ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanları tespit etmek amacıyla dronlarla denetim yapıyor. Havadan kaydedilen görüntüler doğrultusunda, aralarında 9 kamu görevlisinin de bulunduğu 37 kişi hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Magandalar için kaçış yolu yok! Düğünlere dronlu denetim

MUHTARLARA İSİM İSİM BİLDİRİLİYOR

Kent merkezinde ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, düğün alanlarına bilgilendirici afişler asarak organizasyon sahiplerini önceden uyarıyor. Ayrıca silah ruhsatı sahipleri ve mahalle muhtarlarına SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

Magandalar için kaçış yolu yok! Düğünlere dronlu denetim

"SİLAHIN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Düğün sahibi İsa Yeşilyurt, "Herkesin bu konularda ehemmiyet göstermesini temenni ediyorum. Biz tüm önlemleri aldık. Polis ekipleri de sağ olsunlar broşürleri verdi" dedi. Gelin Aysel Yeşilyurt ise, "Silahın her türlüsüne karşıyız. Bu mutlu günde sorun çıksın istemeyiz. Toplumumuzun da bilinçlenmesi için hep birlikte el atmalıyız bu olaya" ifadelerini kullandı. Dilay Gökbulut ise, "Silaha zaten karşıyız. Silah atılmasını da engellemeye çalışıyorum. Toplum olarak da buna özen göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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ETİKETLER
#polis
#jandarma
#düğün
#kırıkkale
#güvenlik
#Dron
#Maganda Kurşunları
#Yaşam
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