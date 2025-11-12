Mahalle bekçilerinden büyük başarı! Zehir taciri ve firari şahsı kıskıvrak yakaladılar

Denizli'de görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri devriyeleri sırasında şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Şüphe sonucunda şahsın üzerini arayan bekçiler 644 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Yine bölgede görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptıkları esnada 26 ayrı suçtan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit ederek yakaladı.

Gösterdikleri özverili ve dikkatli çalışmalarıyla dikkat çeken çarşı ve mahalle bekçileri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından suç ve suçlularla mücadelede üstün gayret göstermeleri sebebiyle Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.