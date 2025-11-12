Menü Kapat
Yaşam
Mahalle bekçilerinden büyük başarı! Zehir taciri ve firari şahsı kıskıvrak yakaladılar

Denizli’de devriye görevi yapan bekçiler, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsı ve zehir tacirliği yapan şahsı üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ile yakaladı. Büyük bir başarıya imza atan çarşı ve mahalle bekçileri Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından ödüllendirildi.

Mahalle bekçilerinden büyük başarı! Zehir taciri ve firari şahsı kıskıvrak yakaladılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
10:13
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
10:13

Denizli'de görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri devriyeleri sırasında şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Şüphe sonucunda şahsın üzerini arayan bekçiler 644 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.

Yine bölgede görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptıkları esnada 26 ayrı suçtan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit ederek yakaladı.

Mahalle bekçilerinden büyük başarı! Zehir taciri ve firari şahsı kıskıvrak yakaladılar

Gösterdikleri özverili ve dikkatli çalışmalarıyla dikkat çeken çarşı ve mahalle bekçileri İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından ve suçlularla mücadelede üstün gayret göstermeleri sebebiyle Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.

ETİKETLER
#ceza
#suç
#Yarıyonmadde
#Sentetik Kannabinoid
#Suçlularla Mücadele
#Çarşı Ve Mahalle Bekçileri
#Yaşam
