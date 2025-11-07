Aksaray'da kovalamaca filmleri aratmadı: Şüpheli bekçilerden kaçamadı

Olay, Meydan Mahallesi 2605. Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Ancak şahıs, bekçilerin çağrısı üzerine koşarak kaçmaya başladı ve ara sokaklara daldı.

Bekçilerin peşine düştüğü ve anons yaptığı kovalamaca anları, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ve bekçilerin cadde ve sokakları abluka altına almasıyla şüpheli kısa sürede yakalandı.

HASTANEDE GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KOŞTU

Gözaltına alınan 27 yaşındaki Recep O., sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis aracından indirilen şüpheli, karşısında gazetecileri görünce görüntülenmemek için hızla koşarak hastane acil servisine girdi.

Sağlık kontrolü sonrası Recep O., sorgulanmak üzere polis merkezine sevk edildi.