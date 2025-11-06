Drift atan sürücüye cezayı kestiler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sancaktepe'de otomobiliyle drift atan sürücü gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Mahallesi Şehit Abdurrahmangazi Caddesi'nde bir sürücünün aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücü U.A.Ç. "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan gözaltına alındı.
Sürücüye, 46 bin lira da idari para cezası uygulandı.