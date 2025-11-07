Dönüş yapmak isteyen otobüs sıkıştı: Etrafından dolandılar!

İstanbul Ataşehir'de otobüs dönüş yapacağı sırada yolun tabanından yüksek olması nedeniyle yolda sıkıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ETRAFINDAN DOLANARAK İLERLEDİLER

Ataşehir Ferhatpaşa'da seyir halindeki İETT otobüsü dönüş yapacağı sırada sığmadığı yolda geri dönüş yapmak isterken tabanından yüksek olan yolda sıkıştı. Yolda kalan otobüs nedeniyle kapanan caddede araçlar otobüsün etrafından dolanarak ilerledi.



O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.