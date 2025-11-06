Kalmaegi Tayfunu bu kez Vietnam’ı vurdu!

Kalmaegi Tayfunu, Filipinler’in ardından saatte 148 kilometreye ulaşan rüzgar hızıyla Vietnam’ı vurdu.

Asya'yı vuran en güçlü tropikal fırtına olan Kalmaegi Tayfunu, Filipinler’in ardından Vietnam’ı vurdu. Tayfun, saatte 148 kilometreye ulaşan rüzgar hızıyla Vietnam’ın Dak Lak ve Gia Lai kentlerine ulaştı. Hükümet, binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve birkaç havalimanının kapatıldığını açıkladı.

260 BİN ASKER DEVREDE

Tayfun, evlerin çatılarını uçururken, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Halk, yolda yürümekte ve motosiklet kullanmakta zorlandı. Vietnam meteoroloji servisi, sel ve heyelan riski konusunda halkı uyardı. Yaklaşık 260 bin askerin fırtınadan etkilenenlere yardım için hazır bekletildiği açıklandı. Vietnam’da şu ana kadar tayfun nedeniyle can kaybı ve yaralı bildirilmedi.



Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle en az 114 kişi hayatını kaybetmişti.