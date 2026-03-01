Mahmud Ahmedinejad kimdir kaç yaşında öldü mü?

İran basını, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarında hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Haberlerde, Ahmedinejad’ın başkent Tahran’ın Narmek Mahallesi’nde bulunduğu noktaya yönelik gerçekleştirilen saldırıda korumalarıyla birlikte yaşamını yitirdiği iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in son dakika olarak geçtiği habere göre, Mahmud Ahmedinejad İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Haberde "Ahmedinejad şehit oldu" ifadelerine yer verildi.

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR KAÇ YAŞINDAYDI?

28 Ekim 1956 doğumlu olan Ahmedinejad, 2026 yılı itibarıyla 69 yaşındaydı. Mahmud Ahmedinejad, 28 Ekim 1956'da İran'ın Aradan kentinde dünyaya gelmiştir. Mahmud Ahmedinejad, İran İslam Cumhuriyeti'nin altıncı cumhurbaşkanıdır. 2005-2013 yılları arasında iki dönem İran Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiştir. Siyasi kariyeri boyunca muhafazakâr ve popülist söylemleriyle öne çıkan Ahmedinejad, İran siyasetinde tartışmalı ancak etkili bir figür olarak tanınıyordu.

Ahmedinejad, 1976 yılında İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne kaydolmuş, akademik kariyerini aynı üniversitede devam ettirdi. Erdebil Eyaleti valiliği görevinde bulunmuş, ardından 3 Mayıs 2003 – 28 Haziran 2005 tarihleri arasında Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 24 Haziran 2005'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilmiş ve 3 Ağustos 2005'te göreve başlamıştır. 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. 2017 yılında üçüncü kez aday olmak istedi ancak başvurusu anayasal gerekçelerle reddedildi.