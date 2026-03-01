Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İran medyası duyurdu: İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldürüldü!

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İsrail saldırısında öldüğü duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran medyası duyurdu: İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldürüldü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 18:10

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın, İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda yaşamını yitirdiği yönündeki iddialar uluslararası kamuoyunda sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu.

İran medyası duyurdu: İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldürüldü!

İran basını, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarında hayatını kaybettiğini öne sürdü. Haberlerde, Ahmedinejad’ın başkent Tahran’ın Narmek Mahallesi’nde bulunduğu noktaya yönelik düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte yaşamını yitirdiği iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi makamlardan bir doğrulama yapılmadı.

İran medyası duyurdu: İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldürüldü!

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR?

İran’ın altıncı cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Mahmud Ahmedinejad, 1956 yılında Simnan eyaletine bağlı Garmsar ilçesinin Aradan köyünde doğdu. Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Tahran’a göç eden Ahmedinejad, 1993-1997 yılları arasında Erdebil Eyaleti’nin ilk valisi olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında ise Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ahmedinejad, 24 Haziran 2005’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilerek 3 Ağustos 2005’te göreve başladı ve 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı. 2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu anayasal gerekçelerle kabul edilmedi. Ahmedinejad, görev süresinin sona ermesinin ardından 2013 yılında Dini Lider Hamaney’in kararıyla Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ali Hamaney neden sığınağa gitmedi? Aldığı karar hayatına mal oldu
Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den duygulandıran mesaj
Hamaney'in öldürülmesinin ardından AB'den ilk açıklamalar: İran tarihinin kırılma anlarından biri
ETİKETLER
#Son Dakika
#iran
#ortadoğu
#israil saldırısı
#Mahmud Ahmedinejad
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.