Malatya'da düğünde silahlı kavga: Yaralılar var

Malatya'da düğüne giden arkadaş grubu birbirine girdi. Silahların çekildiği kavgada kurşunlar havada uçuştu.

Olay, saat 23.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Düğün salonunda bir araya gelen arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

4 KİŞİ VURULDU

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, açılan ateş sonucu E.K., S.Ö. ve A.K. bacaklarından, O.Z. ise karın bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.