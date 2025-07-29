Maltepe'de servis otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Maltepe'de servis otobüsü şarampole yuvarlandı.

ŞOFÖR FENALAŞTI, OTOBÜS ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, saat 06.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 LCB 031 plakalı Setra marka servis otobüsü, seyir halindeyken iddiaya göre şoförünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Servisin havalimanına işçi götürdüğü öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ YARALI

Meydana gelen kazada otobüste bulunan şoför dahil 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.