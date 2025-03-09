Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay'ın ölümünde korkunç iddia! Google'dan veri talep edildi

Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay geçtiğimiz aylarda oğlu ile yürüyüş yaparken metrelerce yükseklikten düşüp hayatını kaybetti. Oldukça korunaklı bir parkurda nasıl düştüğü gizemini korurken savcılık dosyayı tekrar açtı. Google'dan veri talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay'ın ölümünde korkunç iddia! Google'dan veri talep edildi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 12:26

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşında İspanya'ya göç eden ünlü iş insanı İsak Andiç aralık ayında hayatını kaybetti. Oğlu Jonathan Ermay ile birlikte Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yaptığı gezi yaptığı sırada metrelerce yükseklikten düşen Andiç'in yağılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Başlatılan soruşturma kapsamında ünlü iş insanının oğlunun da ifadesine başvuruldu.

KORKUNÇ ÖLÜM ANINI BÖYLE ANLATTI

Sabat'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre ifadesinde kaza sırasında babasının önünde yürüdüğünü söyleyen Jonathan Ermay, kazadan sonra ileri doğru gittiğini ve aniden düşen taş sesleri duyduğunu anlattı. Ermay, "Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm. Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim" dedi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık bunun bir yürüyüş kazası olduğunu belirtti ve ocak ayında mahkeme davayı reddetti.

OĞLU İLE CİDDİ TARTIŞMALAR İÇİNDEYDİ

Ancak, moda milyarderi Ermay'ın ölümünden aylar sonra korkunç bir iddia ortaya atıldı. Aileye yakın kaynaklar, İsak Andiç Ermay'ın son dönemlerde şirketin yönetimiyle ilgili oğluyla ilgili ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu ileri sürdü.

DAĞ GEZİSİ İKİLİ ARASINDAKİ GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN DÜZENLENMİŞ

Jonathan Andiç'in şirketin başına geçtikten sonra sorumsuzca davrandığını ve şirketi iflasa sürüklediğini ileri süren aile yakınları, dağ gezisinin ise baba oğul arasındaki gerginliği yatıştırmak için yapıldığını iddia ettiler.

BU KADAR KORUNAKLI BİR YERDEN NASIL DÜŞEBİLİR?

İsak Andiç Ermay'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralamak isteyen savcılık, İspanya'da eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı. "Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?" sorusuna yanıt arayan savcılık geçtiğimiz günlerde dosyayı yeniden açtı.

GOOGLE'DAN VERİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında polis, Andiç'in düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep etti. Düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın hikayesini doğrulaması amacıyla da telefon şirketinden koordinatları içeren bilgiler istendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü iş insanı, spiker eşinin korkulu rüyası oldu! Dedektif tuttu, her anını kayıt altına aldı: "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım"
Aydın'ın acı kaybı: Ünlü iş insanı Mehmet Şimşek hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.