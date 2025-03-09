Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay'ın ölümünde korkunç iddia! Google'dan veri talep edildi

Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay geçtiğimiz aylarda oğlu ile yürüyüş yaparken metrelerce yükseklikten düşüp hayatını kaybetti. Oldukça korunaklı bir parkurda nasıl düştüğü gizemini korurken savcılık dosyayı tekrar açtı. Google'dan veri talep edildi.

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşında İspanya'ya göç eden ünlü iş insanı İsak Andiç aralık ayında hayatını kaybetti. Oğlu Jonathan Ermay ile birlikte Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yaptığı gezi yaptığı sırada metrelerce yükseklikten düşen Andiç'in yağılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Başlatılan soruşturma kapsamında ünlü iş insanının oğlunun da ifadesine başvuruldu.

KORKUNÇ ÖLÜM ANINI BÖYLE ANLATTI

Sabat'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre ifadesinde kaza sırasında babasının önünde yürüdüğünü söyleyen Jonathan Ermay, kazadan sonra ileri doğru gittiğini ve aniden düşen taş sesleri duyduğunu anlattı. Ermay, "Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm. Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim" dedi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık bunun bir yürüyüş kazası olduğunu belirtti ve ocak ayında mahkeme davayı reddetti.

OĞLU İLE CİDDİ TARTIŞMALAR İÇİNDEYDİ

Ancak, moda milyarderi Ermay'ın ölümünden aylar sonra korkunç bir iddia ortaya atıldı. Aileye yakın kaynaklar, İsak Andiç Ermay'ın son dönemlerde şirketin yönetimiyle ilgili oğluyla ilgili ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu ileri sürdü.

DAĞ GEZİSİ İKİLİ ARASINDAKİ GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN DÜZENLENMİŞ

Jonathan Andiç'in şirketin başına geçtikten sonra sorumsuzca davrandığını ve şirketi iflasa sürüklediğini ileri süren aile yakınları, dağ gezisinin ise baba oğul arasındaki gerginliği yatıştırmak için yapıldığını iddia ettiler.

BU KADAR KORUNAKLI BİR YERDEN NASIL DÜŞEBİLİR?

İsak Andiç Ermay'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralamak isteyen savcılık, İspanya'da eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı. "Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?" sorusuna yanıt arayan savcılık geçtiğimiz günlerde dosyayı yeniden açtı.

GOOGLE'DAN VERİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında polis, Andiç'in düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep etti. Düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın hikayesini doğrulaması amacıyla da telefon şirketinden koordinatları içeren bilgiler istendi.