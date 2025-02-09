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Ünlü iş insanı, spiker eşinin korkulu rüyası oldu! Dedektif tuttu, her anını kayıt altına aldı: "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım"
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 | Özge Sönmez

Ünlü iş insanı, spiker eşinin korkulu rüyası oldu! Dedektif tuttu, her anını kayıt altına aldı: "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım"

İş insanı Kamil Barlın ve boşanma aşamasındaki spiker eşi Esra Barlın arasında yaşananlar gündeme oturdu. Ünlü spikerin kendisini aldattığını düşünen iş insanı, Esra Barlı'nın peşine özel dedektif taktı. Arabasına sahte kazalarla kameralar yerleştirilen ünlü spiker durumu fark edince şikayetçi oldu. Esra Barlın, "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım. Hayatım tehlikede" dedi.

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Ünlü iş insanı, spiker eşinin korkulu rüyası oldu! Dedektif tuttu, her anını kayıt altına aldı: "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım"
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 13:13

Ünlü iş insanı Kamil Barlın ile eski spiker eşi Esra Barlın arasında yaşananlar şaşkına çevirdi.  Eşinin kendisini aldattığını düşünen iş insanı, Esra Barlın'ın aracını sahte kazalara karıştırılarak çekiciye götürülüp kameralar taktırdı. Özel dedektif tutup eski eşinin her anını kayıt altına alan Barlın bu görüntülerle bir de şantaj yaptı.  Ayrıca, eski eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen iş insanının evinin bahçesine de kamera yerleştirildi.

 

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPTI

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre özel takip, Esra Barlın'ın İstanbul Beşiktaş’taki bir gece kulübüne gittiği 11 Mayıs akşamında da sürdü. Genç kadın gece boyunca takip edilirken, özel hayatı ihlal edilen Barlın eşinin bu görüntüleri boşanma sürecinde kullandığını fark etti. Esra Barlın bunun üzerine soluğu savcılıkta aldı ve şantaj mağduru olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

 

"BÜYÜK BİR ŞEBEKE İLE KARŞI KARŞIYAYIM, HAYATIM TEHLİKEDE"


Barlın, "Büyük bir şebeke ile karşı karşıyayım. Yurt dışından tanımadığım numaralar beni arıyor. O görüntülerden kurtulmam için ödeme yapmam gerektiği söyleniyor. Hayatım tehlikede" diyerek korunma talebinde bulundu.

 

KAMİL BARLIN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Esra Barlın'ın şikayeti üzerine harekete geçen polis, operasyon düzenledi. Kamil Barlın'ın yanı sıra sekreteri, avukatı ve özel dedektiflik şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturma genişletiliyor.

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