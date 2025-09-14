Mersin'de gençleri darbeden özel güvenlik görevlisi hakkında karar verildi!

Mersin’in Mezitli ilçesinde düzenlenen konserde, gençlere şiddet uygulayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.



12 Eylül akşamı Mezitli Akdeniz Mahallesi’nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatroda meydana gelen olayda, ücretli düzenlenen Blok3 konserini damdan izlemeye çalışan gençlere, özel güvenlik görevlileri sert müdahale etmiş, müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, bir diğeri ise darp edilmişti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından güvenlikçilerin tavrı büyük tepki çekti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri ihbar kabul ederek olaya ilişkin soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında şüpheli güvenlik görevlisi M.B.A., mağdurlar C.B.A. ve S.E.K.’yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.