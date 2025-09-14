Mardin'de damada banknotlu yelek: Geline 2 kilo 100 gram altın takıldı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Ömer ve Gülsüm Akgül çiftinin düğününde damada, valizle getirilen 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi, geline ise 2 kilo 100 gram altın takıldı.





İlçede bulunan bir düğün salonunda yapılan düğün töreninde yakınları tarafından damada takı merasimi sırasında farklı bir sürpriz hazırlandı. Valiz içinde getirilen 200 liralık banknotlar yelek haline getirilerek damadın üzerine giydirildi. Geline ise takı merasiminde 2 kilo 100 gram altın takıldı.





Düğüne katılan davetliler, ilginç anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Renkli görüntülere sahne olan düğün, sosyal medyada da ilgi gördü.