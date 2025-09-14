Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ayıyla boğuşan çiftçi yaşadığı dehşeti anlattı: "Beni iki ayağının arasına çekti"

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde fındık bahçesinde ayının saldırısına uğrayan çiftçi, yaşadığı dehşeti anlattı. Bir parmağını kaybeden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çiftçi, "Kaçmaya fırsat bulamadan beni iki ayağının arasına çekti" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 17:43

'da Yeğenderesi köyünde yaşayan Ertan Kan, geçtiğimiz günlerde fındık bahçesini sulamak için araziye gitti. Bahçede aniden yavrusuyla birlikte bir ayıyla karşılaşan Kan, ayının aniden üzerine hamle yapmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Ayıyla boğuşan çiftçi yaşadığı dehşeti anlattı: "Beni iki ayağının arasına çekti"

AYIYLA BOĞUŞTU

Ayının pençe darbesinden korunmak için kolunu yüzüne siper eden Kan, bileğinden ısırıldı. Bir süre ayıyla boğuşan ve bu sırada bir parmağı kopan Kan, vücuduna aldığı pençe darbeleriyle kalçasından, bacaklarından ve omuzlarından da yaralandı. Mücadele sonunda kurtulmayı başaran Kan, yaralı halde yola inmeye çalıştı.

Ayıyla boğuşan çiftçi yaşadığı dehşeti anlattı: "Beni iki ayağının arasına çekti"

YAKINLARI YARALI HALDE BULDU

Ayının pençe darbeleriyle telefonunun da kırıldığını fark eden Kan, zorlukla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yakınlarının yardımıyla eve getirilen Kan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayıyla boğuşan çiftçi yaşadığı dehşeti anlattı: "Beni iki ayağının arasına çekti"

"PARMAĞIMI KOPARDI"

Tedavisinin ardından yaşadıklarını anlatan Ertan Kan, "Fındık bahçesine ilerlerken 5-6 metre ileride ayıları gördüm. Kaçmaya fırsat bulamadan beni iki ayağının arasına çekti. Görünce kaçmaya fırsatım olmadı. Anında iki ayağının arasına indirdi beni. Kalçamdan, elimden ısırdı. Düşünce yerde bir şeyler aradım. Parça plastik hortumu kullandım, elimi bıraktı. Birkaç adım gitti, yavru arkasından gitmeyince geri dönüp orta parmağımı kopardı, bacaklarımı ısırdı. Cep telefonumu da ısırdı" dedi.

Ayıyla boğuşan çiftçi yaşadığı dehşeti anlattı: "Beni iki ayağının arasına çekti"

"O AN ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM"

Kan, ayının saldırısı sırasında çocuklarını düşündüğünü ifade ederek, "O an, 'Çocuklarım ne olacak?', 4 çocuk var, 'Nasıl geçim sağlayacaklar?' diye düşündüm. Korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı, elimde kesici-delici alet de yoktu. Yüzümü ısırmasın diye elimle yüzümü tuttum. Biraz mücadele ettik" diye konuştu.

Ayıyla boğuşan çiftçi yaşadığı dehşeti anlattı: "Beni iki ayağının arasına çekti"

"İKİ PARMAĞIMDA DA HİS KAYBI VAR"

Bölgede sık sık ayıların dolaştığını söyleyen Ertan Kan, "Şuan bahçesine giden yok. Birkaç kişi beraber gidiyorlar, gündüz saatlerinde tek başına giden yok" şeklinde konuştu. Ayrıca Kan, saldırının ardından iki parmağında his kaybının oluştuğunu da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#saldırı
#bolu
#yaralanma
#ayılar
#112 Acil Yardı
#Fındık Bahçesi
#Yaşam
