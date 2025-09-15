Barcelona Valencia maç sonucu kaç kaç? 6 fark attılar

Barcelona ile Valencia, İspanya La Liga'nın 4. haftasında karşı karşıya geldi.

Estadi Johan Cruyff Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresindeki tek golü 29. dakikada Fermin Lopez attı.

Devreye 1-0 üstün giren Barcelona'da Raphinha 53. dakikada durumu 2-0’a getirdi.

Mücadelenin 56. dakikasında Fermin Lopez farkı 3’e, Raphinha ise 66. dakikada 4’e yükseltti. Karşılaşmanın 76 ve 86. dakikalarında ise Lewandowski bu sezonki ilk gollerini atarak maçın sonucunu belirledi.

Bu neticeyle puanını 10’a çıkaran Barcelona, haftayı 2. sırada tamamladı.

Valencia ise 4 puanla 15. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Barcelona, evinde Getafe ile oynayacak.

Valencia ise Athletic Bilbao’yu konuk edecek.