TGRT Haber
Benim Sayfam
Hava Durumu
24°
 | Selahattin Demirel

Batman'da silahlı saldırı: Araç tarayarak bir aileyi katlettiler

Batman'ın Beşiri ilçesinde pusu kurularak uzun namlulu silahlarla taranan araçta anne, baba ve iki çocukları hayatını kaybetti. 4 kişinin can verdiği olayla ilgili Batman Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Beşiri'ye bağlı Eskihamur köyündeki evlerine dönen Şanlı ailesine Beyçayır köyü mevkiinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pusu kuruldu. Baba Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı(5), uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu.

Batman'da silahlı saldırı: Araç tarayarak bir aileyi katlettiler

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şanlı ailesinin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da silahlı saldırı: Araç tarayarak bir aileyi katlettiler

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14.09.2025 günü saat 22:55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir hâlinde olan, M.Ş. isimli şahsın kullandığı araca; içerisinde eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş.’nin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.

Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

