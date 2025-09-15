Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Eğitim
 Selahattin Demirel

Kırıkkale'nin ilçesinde nüfus ikiye katlandı! Doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinin 38 bin olan nüfusu 80 bine yükseldi. İlçedeki nüfusun aniden 2 kat artmasının nedeni ise üniversite öğrencilerinin gelmesi. Öğrencilerin gelmesi sonrası Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlarda da doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

'nin ilçesinde üniversite öğrencilerinin şehre gelmesiyle nüfus iki katına çıktı. 38 bin olan ilçe nüfusu, öğrencilerle birlikte yaklaşık 80 bine ulaştı. İlçedeki bu yoğunluk, hem yurtlarda hem de apart evlerde barınma talebini artırdı.

Kırıkkale'nin ilçesinde nüfus ikiye katlandı! Doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

KYK YURTLARI DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I AŞTI

Öğrencilerden bazısı aileleriyle birlikte özel apart evlerde kalmayı tercih ederken, binlerce üniversiteli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlara yerleşti. KYK yurtlarının doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Kayıt işlemleri sırasında yurt binaları önünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda park yeri bulamayan sürücüler ise ara sokaklara yöneldi.

Kırıkkale'nin ilçesinde nüfus ikiye katlandı! Doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

EKİPLERDEN İKRAM

ve ailelerin yurt kayıtları sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, çay, su ve kuru pasta ikramında bulundu. İl Müdürü Hamza Güneş de yurtları ziyaret ederek, öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti, yeni dönem için başarılar diledi.

"GÜNLERİMİZ HARİKA GEÇİYOR"

Üniversite öğrencisi Hilal Yıldız, "Okullar açılıyor, yurtlara yerleşiyoruz. Hem heyecanlıyız hem de yeni döneme başladığımız için umutluyuz. İnşallah bizim için güzel bir dönem olur" dedi.
Üniversite öğrencisi Sümeyye Kırpıkoğlu, "Yurdumuz güzel ve konforlu. Herhangi bir problemimiz yok, her şey gayet güzel" diye konuştu.

Kırıkkale'nin ilçesinde nüfus ikiye katlandı! Doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Bir diğer öğrenci ise, "Günlerimiz harika geçiyor. Çalışma arkadaşlarımız olsun, yurt görevlileri olsun, hijyen açısından da hiçbir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'nin ilçesinde nüfus ikiye katlandı! Doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Gençlik Merkezi lideri Saadet Ayaz, "Yurda gelen öğrencilere merkezimizi tanıtıyoruz. Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi veriyoruz. Öğrencilerimizi Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

#öğrenci
#kyk yurtları
#kırıkkale
#nüfus artışı
#yahşihan
#Yurt Başvurusu
#Eğitim
