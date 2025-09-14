Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Samsun'da uyuşturucu sevkiyatına darbe! 53 bin hap ele geçirildi

Samsun polisi uyuşturucu operasyonu kapsamında bulaşık makinesine gizlenen 53 bin hapı ele geçirdi. Narkotik dedektör köpeği TONY, ev nakliye aracının kasasına tepki verince büyük sevkiyat engellendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.09.2025
14:48
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
15:28

’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nefes kesen operasyona imza attı. Polis ekipleri Samsun’a yüklü miktarda sevkiyatı olacağı bilgisine ulaştı ve bir şüpheli aracı takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda, nakliyeci olarak faaliyet gösteren C.A. (43) isimli şahsın ev nakliye aracı tespit edilerek polis tarafından adım adım takip edildi.

Takip edilen araç Havza’da durduruldu. Narkotik dedektör köpeği TONY, ev nakliye aracının kasasına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri eşyaları tek tek kontrol etti.

BULAŞIK MAKİNESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ev nakliye aracına yüklenen bulaşık makinesi açıldığında, daha önce örneğine rastlanmamış bir yöntemle içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu.

Yapılan aramada 53 bin 760 adet sentetik ecza hap ile yaklaşık 100 kilogram sentetik kannabinoid maddesi elde edilebilen 1 kilogram Fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda yakalanan C.A. gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

